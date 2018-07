Laptops gestolen 09 juli 2018

Dieven hebben laptops en gsmtoestellen gestolen in een bedrijf in de Kasteleinsstraat in Kruibeke. Er werd aan de zijkant een raam volledig uit de omlijsting gehaald. Alles werd overhoop gehaald. De inbraak werd vrijdag vastgesteld.





(PKM)