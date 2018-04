Lange file op E17 door botsing 09 april 2018

Zaterdagochtend rond 9.45 uur kwamen twee auto's met elkaar in botsing op de E17 richting Gent ter hoogte van Kruibeke. Een zware BMW botste er achterop een Toyota Yaris.





De jonge Nederlandse bestuurder van de Toyota verloor daardoor de controle over zijn voertuig en botste tegen de middenberm. Beide bestuurders bleven ongedeerd, maar beide auto's liepen heel wat schade op. De rijbaan lag bezaaid met brokstukken waardoor het verkeer op een bepaald moment maar over één rijstrook langs het ongeval kon passeren. De brandweer was snel ter plaatse en kon de weg na een 20-tal minuten vrijmaken. Toch ontstond er een behoorlijke file.





Omdat heel wat mensen naar de kust trokken, was het druk voor een zaterdagochtend. (JVS)