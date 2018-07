Landelijke straten houden buurtfeest 17 juli 2018

De landelijke straten Donkerstraat en St. Pietersdoorn in Bazel hebben voor de 12de keer een buurtfeest georganiseerd. Dit ging door in de loods van François Stuer. Er kwamen dit jaar twee landelijke 'burenstraten', namelijk de Kinderstraat en Oud Steengelaagstraat. Samen waren ze goed voor 70 aanwezigen. De organisatoren zorgden voor een lekkere, uitgebreide brunch. In de namiddag werd ook nog een dessert geserveerd en voor de babbel bleef het volk tot 's avonds laat.











(PKM)