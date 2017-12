Landbouwers rijden rond met kersttaferelen 02u34 0 Kristof Pieters De Landelijke Gilde trok met fraai versierde tractoren twee keer door het dorp voor een kerstoptocht. Kruibeke Je kan een tocht organiseren langs kersstallen, maar je kan ook het omgekeerde doen en een tocht maken met kerststallen.

Voor dat laatste kiest de Landelijke Gilde van Bazel. Voor de veertiende keer versierden landbouwers hun tractoren als een rijdende kerstboom en trokken ze de meest sfeervolle kersttaferelen vooruit. De tocht startte zoals steeds in de Hoogstraat. Dit jaar waren er maar liefst 21 feeëriek verlichte tractoren. Die reden tot aan sporthal De Dulpop, het Koningin Astridplein en de Parkwijk. Onderweg werd halt gehouden voor soep bij de familie Van de Eynde, glühwein bij café De Hoek, pannenkoeken bij de familie Colman, jenever en hamburgers bij de familie Van de Bosch om te eindigen in de Portugezenstraat waar de familie Vermeulen friet en loempia's serveerde.





De landbouwers reden niet alleen vrijdagavond rond. Zaterdag deden ze de tocht nog eens over op een groter parcours door Kruibeke, Bazel en Rupelmonde. (PKM)