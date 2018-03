Laatste keer Apostelbrokken vanop pui gemeentehuis 30 maart 2018

03u03 0 Kruibeke Een massa volk is gisteren naar het Mercatorplein getrokken om er naar aloude traditie te graaien naar apostelbrokken. Dit stukje folklore keert elk jaar terug op Witte Donderdag.

Communicanten gooien hompen gewijd brood, de zogenaamde apostelbrokken, vanop de pui de menigte in, een traditie die teruggaat tot in de 16de eeuw.





Het was gisteren een historisch moment, want het was de allerlaatste keer dat de Apostelbrokken gegooid werden vanop de pui van het oude gemeentehuis. Het gebouw gaat in september namelijk onder de sloophamer en maakt plaats voor een nieuw gemeenschapscentrum.





Het ontwerp voorziet wel opnieuw een balkon zodat de traditie in 2020 normaal gezien terug verdergezet kan worden.





Hedendaagse Cornelis

Sinds 2016 kiest afwisselend de GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) en de OCMW-raad een 'hedendaagse Cornelis', een titel die verwijst naar Cornelis Rooman, stichter van de Rupelmondse traditie van Apostelbrokken. Dit jaar werd Lea Vergauwen door de jury geselecteerd als 'hedendaagse Cornelis 2018'. Ze is sinds '93 vrijwilligster en zet zich vooral in voor mensen met dementie.





Wie meer wil weten over de geschiedenis van de Apostelbrokken kan nog tot 3 september een kleine tentoonstelling bezoeken vooraan in de kerk van Rupelmonde.





(PKM)