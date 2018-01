KWAK verkent kunstenparcours 03u00 0

In het kader van de Kruibeekse Week van de Amateurkunsten (KWAK) wordt zondag 21 januari het parcours al eens verkend. Het eigenlijke evenement gaat door op zondag 6 mei. Deze editie wordt het een kunstenparcours doorheen het dorp van Bazel. Om de deelnemers en andere geïnteresseerden te laten kennismaken met het parcours, is er op zondag 21 januari een kennismaking. Tijdens deze wandeling staan de vrijwilligers van het KWAK-team iedereen te woord. De bonte parade vertrekt om 14.30 uur aan de oude lindeboom op het kerkplein van Bazel. Er wordt even halt gehouden aan de site van Duc d'O voor een kleine opwarmer. Meer info: kruibekewak@hotmail.com. (PKM)