Kunstwerk Toverbal van Interwaas komt naar Kruibeke Kristof Pieters

09 november 2018

18u09 0

Interwaas viert zijn vijftigste verjaardag. Voor deze gelegenheid creëerden Niko Van Stichel en Lut Vandebos een kunstwerk dat het logo en de werking symboliseert in een ‘juwelendoosje’. We trekken hiermee trekt Interwaas naar alle tien de steden en gemeenten waarvoor ze actief is. Dus mocht ook Kruibeke niet ontbreken. Het kunstwerk wordt geëxposeerd van vrijdag 9 november tot en met donderdag 29 november in het nieuwe park van de wijk Weispoel in Bazel. Je kan het kunstwerk betreden om de illustraties over de werking van Interwaas te bekijken. Er is ook een wedstrijd aan verbonden.