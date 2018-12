Kunstwerk toont sterrenhemel uit jaar 1516 Kristof Pieters

27 december 2018

13u46 0 Kruibeke Bezoekers van het kasteelpark Wissekerke in Bazel kunnen voortaan dezelfde sterrenhemel zien als de eerste kasteelbewoners die in 1516 hun intrek namen. De poëtische installatie van kunstenares Chloé Dierckx werd in 2016 door de inwoners van Kruibeke geselecteerd voor de gemeentecollectie.

De installatie ‘1516, wanneer de eerste kasteelbewoners naar boven keken’ bestaat uit een sterrenhemel met de exacte positie van de sterren uit 1516 in het kasteelpark. Net als bij een echte sterrenhemel, worden de sterren - die uit led-lichtjes bestaan - pas zichtbaar wanneer het donker wordt. Bezoekers kunnen zich onder de hemel neerleggen en kijken hoe de sterrenhemel uit 1516 zich verhoudt tegenover de werkelijke sterrenhemel van die dag. Een tweede deel van de installatie kan je bezichtigen in de fumoir van het kasteel. Net naast het raam dat uitgeeft op de installatie buiten, zie je zowel een sterrenkaart van 2 september 1516 als een exemplaar van 2 september 2016. Het geheel benadrukt hoe alles onderhevig is aan tijd en verandering en is een eerbetoon aan al de vluchtige momenten waarvan deze sterrenhemel getuige was.

Tijdens de inhuldiging van het kunstwerk werd toepasselijk het kortverhaal ‘Vallende ster’ van de Bazelse jeugdauteur Dirk Nielandt gebracht. De leerlingen van de academie voor Beeldende kunsten stelden er hun schitterende sterrenwerkjes tentoon. Tot slot konden de aanwezigen zich opwarmen met een heerlijk kopje soep of een glaasje glühwein.

Het kunstwerk werd door de inwoners van Kruibeke zelf gekozen tijdens het feestjaar in 2016, naar aanleiding van het vijfhonderdjarig bestaan van het kasteel Wissekerke. Vijf jonge, hedendaagse kunstenaars creëerden een nieuw kunstwerk, geïnspireerd door het verleden van het kasteel. De bezoekers van de expo kregen de kans om hun lievelingswerk te selecteren voor de kunstcollectie van Kruibeke. Het kunstwerk van Chloé Dierckx kreeg overduidelijk de meeste stemmen. Als tweede eindigde het kunstwerk Kasteel Parkwijk van Jasper Léonard, dat op 10 maart dit jaar ook al een permanente plaats kreeg op het grasveld in de Bazelstraat.