Kunstenaar onthult 'verbouwd' kasteel Wissekerke langs Bazelstraat 16 maart 2018

In de Bazelstraat (N419) is een opvallend kunstwerk ingehuldigd. De kunstenaar, de 32-jarige Jasper Léonard (derde rechts op foto), brengt met zijn kunstwerk 'Kasteel Parkwijk' mensen in de war.





Wat lijkt op een aangekondigde verbouwing, is in werkelijkheid een samengestelde foto waarop het Kasteel Wissekerke is gerenoveerd met verschillende gevels van huizen uit de aanpalende Parkwijk. Het werk maakte in 2016 deel uit van een tentoonstelling rond 500 jaar Wissekerke. Bezoekers mochten zelf twee kunstwerken selecteren die de gemeente vervolgens zou aankopen.





(PKM)