Kruispunt Nieuwstraat met Kalverstraat onderbroken Kristof Pieters

19 februari 2019

18u10 0 Kruibeke Tijdens de huidige fase van de riolerings- en wegeniswerken in de Nieuwstraat is nog tot 20 maart het kruispunt van de Kalverstraat met Nieuwstraat onderbroken. De carnavalsstoet zal hier wel kunnen passeren. Vanaf 20 maart start de volgende fase aan het kruispunt van de Nieuwstraat met Temsestraat.

De aannemer zal beide kruispunten helemaal afsluiten, uitbreken en heraanleggen. De werken aan het kruispunt van de Kalverstraat en de Nieuwstraat zijn intussen begonnen. Dat van de Temsestraat met de Nieuwstraat zal vanaf woensdag 20 maart onderbroken zijn tot maandag 1 april. Tijdens de eerste fase zal doorgaand verkeer lokaal worden omgeleid. In de volgende fase is een omleiding voorzien via de Kalverstraat - Filips de Stoutelaan - Robrecht de Frieslaan - Geeraard de Cremerstraat. De buslijnen 93, 95, 97, 99 zullen gedurende de werken ook hinder ondervinden. De bushaltes De Frieslaan, kerk en Nieuwstraat worden niet bediend. Er zijn tijdelijke haltes in de Kalverstraat, op de hoek met de Temsestraat, en in de R. De Frieslaan, op de hoek met de G. De Cremerstraat, in de Ganzemeerstraat en in de Hemelrijkstraat (Steendorp).