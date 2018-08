Kruin wil geen pleziervaart in Fasseit 17 augustus 2018

02u27 0

Natuurpunt Waasland Kern Kruin wil dat het evenement met pleziervaartuigen in de Polders van Kruibeke geen herhaling krijgt. Vorige week werd tijdens hoogtij met een aantal boten het natuurgebied binnengevaren via een bres in de Scheldedijk. De Fasseitgeul, ooit landbouwgrond, werd in het kader van Sigmaplan afgegraven en terug aan de Schelde gegeven om aan de Europese vraag naar compensatie van de verloren slikken en schorren tegemoet te komen. De natuurbeweging distantieert zich echter van het evenement omdat het de natuurontwikkeling ernstig in gevaar brengt. "We hebben geen probleem met zachte recreatie in de Polders van Kruibeke. Integendeel, wij juichen elk initiatief toe dat mensen dichter bij de natuur brengt. Maar motorboten horen daar niet bij", zegt Gilbert Smet van Kruin. "De Polders mogen geen pretpark worden. Bovendien creëert het toelaten van 'varen in Het Fasseit' bij de bevolking het idee dat voortaan alles mag. Het resultaat is dat er achteraf meer tijd, energie en geld moet gestoken worden in controle om de scheefgegroeide situatie recht te zetten." Kruin vraagt daarom verbodsborden en zelfs fysische barrières in de dijkdoorgang van Het Fasseit te plaatsen zodat 'avonturiers' de vaartochtjes niet kunnen herhalen.





(PKM)