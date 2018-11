Kruin plant notelaars langs ringdijk Kristof Pieters

26 november 2018

Voor het derde opeenvolgend jaar hebben leden van de natuurvereniging Kruin notelaars aangeplant langsheen de ringdijk van de Polders van Kruibeke. De plantputten waren vooraf gegraven met een kraan net als het aanbrengen van de steunpaal zodat de vrijwilligers enkel nog de boom op zijn plaats moesten zetten. In totaal werden er dit keer 80 notelaars geplant vanaf Duc D’o tot aan de Lange Gaanweg. In totaal staan er nu 202 notenlaars langsheen het tracé. Na de werken wachtte voor de vrijwilligers een kop verse warme soep. Het is de bedoeling om gefaseerd de volledige ringdijkvoet, naar oud gebruik, met notelaars te beplanten van Kruibeke tot Rupelmonde