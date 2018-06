Kruibeke dompelt supporters onder in WK-sfeer met Copa Crubeca 15 juni 2018

Waar? Het grasplein Altena naast de kerk





Wanneer? Vanaf maandag 18 juni voor alle matchen van de Rode Duivels. Het plein gaat anderhalf uur voor de wedstrijd open





Waarom naar daar? Copa Crubeca is aan zijn derde editie toe en kan telkens een paar duizend bezoekers verwachten. Er is een scherm van liefst 15 vierkante meter. Dankzij stellingbouwer Kontrimo is het nog meer dan ooit een echt festivalterrein geworden. Een pintje bestellen zal geen moeite kosten met een toog van 32 meter. Er zijn ook verschillende eetstandjes. In totaal is er een team van 70 medewerkers om alles in goede banen te leiden. Naast de uitzendingen van het voetbal zorgen de organisatoren ook voor tal van muzikale artiesten voor en na de match. Dj Yves Van Echelpoel komt alvast de boel opzwepen op 23 juni na de match van Tunesië, waarna er een stoet wordt georganiseerd naar het festival Repmond Rock dat aansluitend van start gaat.





Inkom? Gratis





Prijs van een pint? 2 euro (3 euro voor glas wijn of cider). Er wordt gewerkt met drankjetons. (PKM)