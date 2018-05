Kritiek op dure consultants 25 mei 2018

02u42 0

In de gemeenteraad van Kruibeke is kritiek geuit op de begeleidingsopdrachten door de consultants van 'Verstandige Klap'. De overeenkomst liep in 2013 en 2014 en kostte de gemeente maandelijks 4.000 euro. Volgens de oppositie is dat voldoende om er een eigen personeelslid voor in dienst te nemen. "Het steeds maar verlengen van een opdracht vind ik een voorbeeld van onoordeelkundig bestuur en een verkwisting van gemeenschapsgeld", zegt Dimitri Van Laere (N-VA). "Temeer omdat een groot deel van het opzoekings- en samenstellingswerk werd uitgevoerd door gemeentepersoneel en dus bovenop de maandelijks factuur van 4.000 euro komt." Burgemeester Jos Stassen (SamenVoorKruibeke) wijst erop dat er begin legislatuur een tekort was in het middenkader bij onder meer de technische dienst, cultuur en het departement communicatie. "We zouden vandaag geen beroep meer doen op consultants, maar intussen is er dan ook heel wat extra personeel aangeworven." (PKM)