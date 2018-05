KrisKrasKros toe aan derde editie 03 mei 2018

Op vrijdag 4 mei is Rupelmonde het decor van de derde KrisKrasKros, een recreatieve samenloop die je doorheen verschillende gebouwen leidt, zoals winkels en scholen.





Je kan 5 km wandelen/lopen of je kan kiezen om het parcours van 10 km te lopen. De organisatie voorziet een uitgestippelde route en een welverdiende verfrissing op het eindpunt van het parcours (de buitenschoolse kinderopvang in Bazel). Jij hoeft enkel je sportieve outfit te voorzien.





Gratis bus

Na afloop kan je gebruikmaken van de gratis bus om terug te keren naar de startplaats. Onderweg word je op verschillende plekken getrakteerd op een streepje motiverende muziek van lokale bands. Inschrijven kan via reservaties@kruibeke.be. De deelname is gratis. Kom best wel tijdig naar de startplaats. Het vertrek is om 19 uur.





