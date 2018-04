Kris Smet stelt zich niet herverkiesbaar 11 april 2018

02u41 0

Schepen van Financiën Kris Smet (Open Vld) gaat zich bij de komende gemeenteraadsverkiezingen niet herverkiesbaar stellen. Kris Smet zetelde twaalf jaar lang in de gemeenteraad en was de voorbije legislatuur schepen voor het kartel SamenVoorKruibeke. Volgens Open Vld heeft hij zijn ambitie waargemaakt en heeft hij financieel orde op zaken gesteld. "De schuldenberg is bijna gehalveerd, budgetten werden telkens tijdig ingediend, onze cashpositie blijft goed en dit alles laat de gemeente toe om blijvend te investeren", zegt voorzitter Luc Vanderborght tevreden. Open VLD trekt de kaart van verjonging met Cedric Vercauteren, een Bazelse ondernemer. Hij zal voor Open Vld de lijst van SamenVoorKruibeke versterken. (PKM)