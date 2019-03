Kortsluiting in magazijn veroorzaakt rookontwikkeling Kristof Pieters

18 maart 2019

16u33 0 Kruibeke De brandweer van Kruibeke moest maandagochtend uitrukken voor een brandalarm bij een bedrijf in de kmo-zone Hogenakker. Het ging om een kortsluiting aan een installatie van zonnepanelen.

Het incident deed zich voor bij een bedrijf gespecialiseerd in de verhuur van partybenodigdheden. Daar ontstond maandagochtend om 10.15 uur een kortsluiting aan de omvormingsinstallatie van de zonnepanelen. Daardoor was er een rookontwikkeling waarop het brandalarm in werking trad. Op die manier kon de eigenaar van de firma en de brandweer snel verwittigd worden. Omdat de poorten van het magazijn allemaal gesloten waren bleef de rookontwikkeling beperkt tot één ruimte. De brandweer had de situatie zeer snel onder controle waardoor de schade ook zeer beperkt bleef.