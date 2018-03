Koers winnen in eigen woonkamer Michael (24) Belgisch kampioen op rollen in virtuele wereld KRISTOF PIETERS EN MICHAEL VERGAUWEN

08 maart 2018

02u53 0 Kruibeke De 24-jarige Michael Apers heeft zich tot Belgisch kampioen fietsen op rollen gekroond. Tijdens het nationale Zwift-kampioenschap liet hij het peloton met meer dan honderd deelnemers achter zich tijdens een ultieme 'virtuele' demarrage. Hij versloeg onder meer prof Victor Campenaerts en ex-prof Kevin Van Impe.

Zwift is een online platform waarbij indoor fietstrainingen kunnen gekoppeld worden aan een digitale wereld en is razend populair in het wielermilieu. Wereldwijd zijn er reeds meer dan 600.000 gebruikers. Elke week worden er op geregelde tijdstippen wedstrijden georganiseerd en nu dus ook een Belgisch kampioenschap. Michael Apers (24) uit Bazel mag een jaar lang de tricolore trui dragen. "Virtueel dan toch", lacht hij. "Ik ben verslingerd geraakt aan dit platform en doe elke week een keer of twee mee aan een internationale wedstrijd. Ik heb ze bijna allemaal gewonnen."





En de concurrentie is niet mals. Bij de leden zijn heel wat profrenners. Sommige kiezen voor een anoniem profiel. Zo is Greg Van Avermaert bekend als GVA bij de Zwift-leden. Michael Apers is zelf ook niet van de minste. Hij werd vorig jaar wereldkampioen bij de elite zonder contract. Hij hoopt dan ook stiekem op een profcontract. "Ik ben nog niet opgemerkt omdat ik in het verleden veel blessures heb gehad. Vorig jaar was het eerste seizoen dat ik zonder blessures heb kunnen beëindigen. Het potentieel is er zeker en de ambitie ook."





In de wintermaanden traint Michael gewoon in de woonkamer en dan is Zwift een ideaal alternatief. "Op rollen presteer ik zelfs nog iets beter dan op de weg", lacht de renner. "Het is verslavend. Op de laptop start je het programma op en je ziet ook de andere renners rijden in deze virtuele wereld. Het is echter labeur. Voor het nationaal kampioenschap moesten we een parcours van 70 kilometer afleggen in het fictieve Watopia waarbij er ook een vulkaanklim van 6 procent op het menu stond. Met een ultieme demarrage kwam ik als eerste over de streep en ja hoor, hoewel het in de huiskamer was, heb ik mijn beide armen in de lucht gegooid", lacht Michael. De deelnemers rijden gewoon thuis, maar Zwift legt wel strenge controles op. Wie meer dan 5 watt per kilo gemiddeld duwt, moet kunnen aantonen dat ook in de echte wereld te halen. Anders is er sprake van doping en kan men gediskwalificeerd worden. De renners moeten ook rijden met een hartslagband. Er is dus geen manier om vals te spelen."





Michael hoopt volgend jaar een gooi te kunnen doen naar de regenboogtrui. "Ik had me dit jaar al ingeschreven, maar op het moment van de wedstrijd moest ik jammer genoeg werken. Maar nu eerst genieten van een jaar virtueel te kunnen rondrijden met de tricolore!"