Koebrug gesloten door stabiliteitsproblemen 22 juni 2018

Het gemeentebestuur van Kruibeke heeft de Koebrug in het kasteeldomein Wissekerke in Bazel laten afsluiten voor fietsers en wandelaars. "Er waren al een tijdje twijfels over de stabiliteit en na een onderzoek bleek onze vrees terecht", zegt burgemeester Jos Stassen (SamenVoorKruibeke). "Het metselwerk van de twee bruggenhoofden brokkelt af en de fundering is zo goed als volledig weggespoeld. Ook het metaal van de brug zelf is erg aangetast door corrosie."





De Koebrug verbindt de twee delen van het kasteelpark. Een restauratie blijkt zo goed als onmogelijk. "De brug is niet geklasseerd, dus mogen we ze van Onroerend Erfgoed afbreken en vervangen", vervolgt Stassen. "Zoiets neemt natuurlijk wel tijd in beslag. Bovendien is er niets voorzien in onze begroting. Daarom kijken we uit naar een tijdelijke vervanging van de brug."





Het afsluiten van de Koebrug is vooral een fikse streep door de rekening van het festival Bazel Parkt. De brug is de toegang tot het festivalterrein. "Gelukkig is het terrein ook perfect bereikbaar via de andere kant van het kasteelpark", zegt Stassen nog.





In het parkdomein is nog een andere brug, maar die werd intussen wel al volledig gerestaureerd. In tegenstelling tot de Koebrug is die hangbrug wel een beschermd monument. Het is de oudste nog bestaande smeedijzeren hangbrug in België en één van de oudste in Europa. (PKM)