Kluis gestolen in Kasteleinstraat 21 februari 2018

Er werd ingebroken in een woning in de Kasteleinstraat in Kruibeke. De woning is gelegen boven een atelier. Via een schuifraam werd de woning betreden. De dieven doorzochten verschillende kamers en gingen uiteindelijk met een kluis aan de haal. Er werden ook autosleutels gestolen.





(PKM)