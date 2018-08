Kleuterfeest in kasteel 30 augustus 2018

De Polders van Kruibeke organiseren op zaterdag 1 september een leuke activiteit voor kleuters. Prinses Ariane is jarig en om dat te vieren worden alle kindjes van 4 tot 7 jaar uit het koninkrijk uitgenodigd voor een fantastisch verjaardagsfeest. Schildknaap Frederik en hofnar Ghis zorgen voor een warm onthaal aan het sprookjesachtige kasteel Wissekerke. Met de hulp van de toverfee toveren ze het kasteel en het omliggende domein om tot een geweldige feestlocatie. Wie wil meevieren is welkom vanaf 14 uur. De toegang is gratis. (PKM)