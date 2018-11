Klant is koning... en steeds vaker een tiran: Hofke van Bazel slachtoffer van lastercampagne “Sociale media worden misbruikt als intimidatiemiddel” Kristof Pieters

26 november 2018

16u03 27 Kruibeke Het bekende sterrenrestaurant Hofke van Bazel is het beu dat bepaalde personen sociale media misbruiken om restauranthouders te intimideren. In een open brief op haar Facebookpagina reageert zaakvoerster Gina Miurin furieus op een lastercampagne van een ‘klant’ die de zaak door het slijk haalt omdat hij niet gratis een gastenkamer kon annuleren amper drie uur voor het inchecken.

‘Klant is koning’, al beginnen steeds meer klanten zich als een tirannieke alleenheerser te gedragen die altijd gelijk wil krijgen. Die klacht is te horen bij steeds meer restauranthouders. De meesten zwijgen uit schrik voor een negatieve beoordeling op sociale media of consumentensites zoals Tripadvisor. Gina Miurin, medezaakvoerster van het sterrenrestaurant Hofke van Bazel, doorbreekt de omerta en haalt in een open brief op de Facebookpagina van de zaak hard uit naar personen die sociale media misbruiken als chantagemiddel. “Ik heb er geen probleem mee dat klanten hun mening ventileren maar ik kan niet tegen onrecht”, vertelt ze. De spreekwoordelijke druppel was een geschil met een klant die drie uur voor het inchecken in de B&B van het Hofke van Bazel het bezoek wou annuleren, naar eigen zeggen wegens ziekte. “Het arrangement had een waarde van 500 euro. We hebben meegedeeld dat we de tafel in het restaurant konden annuleren maar niet de kamer, aangezien die al volledig in orde was gebracht en die zo kort op voorhand niet meer door iemand anders geboekt kon worden. Hij zou dan 100 euro voorschot moeten laten vallen. We hadden al een grote geste gedaan door een cadeaubon te verlengen die eigenlijk deze zomer al vervallen was. Die persoon is me echter beginnen verwijten en dreigde ermee onze zaak af te kraken op sociale media. Ik ben niet gezwicht en hij heeft vervolgens zijn dreigement ook uitgevoerd. Niet alleen op onze eigen Facebookpagina maar ook op Tripadvisor en dan neemt hij nog een loopje met de waarheid. Eén iemand die je afkraakt en een heel lage score geeft, kan je quotering op zo’n site enorm naar beneden halen. Als restaurateur sta je hier machteloos tegenover en dat knaagt enorm.”

Het Hofke van Bazel heeft intussen al heel veel steunbetuigingen gekregen van klanten, maar ook van collega-restauranthouders. “Ik heb blijkbaar het deksel gelicht van een erg stinkend putje”, lacht Gina. “Ik heb mijn reactie trouwens ook naar Facebook, Tripadvisor en Google gestuurd met de vraag of men zo’n bedrieglijke berichten kan weghalen. Ik ben benieuw naar hun antwoord.”

De enorme invloed van sociale media is ook een dossier waarover Alliance Gastronomique, een culinair samenwerkingsverband tussen sterrenzaken, zich buigt. Hofke van Bazel is lid van deze organisatie. “Ik ben iemand die niet tegen onrecht kan maar veel collega’s zwichten voor dit soort intimidatie. Het is typerend dat heel wat mensen de dag van vandaag anoniem op sociale media een grote mond durven opzetten. Als men ergens niet tevreden over is, mag men dit altijd zeggen maar doe het dan gewoon aan tafel en niet door achteraf een mes in de rug te steken. Ik heb nu het initiatief genomen om samen met collega’s een blog op te stellen waarop we informatie zullen verzamelen over dit soort praktijken. Door die info te delen, kunnen we ons alvast beter wapenen tegen onterechte aanvallen.”