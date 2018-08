Kikvorstbos krijgt nieuwe picknickplaats 30 augustus 2018

02u35 0

Elf Scheldegemeenten stellen zondag elk een nieuwe picknickplek langs de Scheldevallei voor. Het gaat om een onderdeel van het project 'Rivierpark Scheldevallei' waarbij men zowel inwoners als toeristen maximaal wil laten genieten van de natuur langs de Schelde en Durme. In Kruibeke werd gekozen voor het Kikvorstbos in de Polderstraat. Het speelbosje werd enkele jaren geleden ontwikkeld en nu is Johan Arnhout de grote bezieler. Hij liet recent een gloednieuwe totempaal maken door beeldhouwer Paul De Wachter. Arnhout is bijzonder tevreden met de picknickplek. "Dat wordt leuk om even uit te blazen, een hapje te eten of gezellig iets te drinken met vrienden", zegt hij. "We hebben intussen zelf ook een infobord geplaatst waarbij de werking van onze Bijenwerkgroep wordt toegelicht." De elf nieuwe picknickplaatsen worden zondag feestelijk ingehuldigd vanaf 14 uur. Ze liggen langs bestaande wandel- en fietsroutes die te vinden zijn op www.rlsd.be (PKM)