Kerstoptocht met feestelijk verlichte tractoren





Kristof Pieters

24 december 2018

14u51 0

Ondanks het regenweer is een stoet van prachtig verlichtte tractoren zondagavond door Kruibeke, Bazel en Rupelmonde getrokken. De parade volgde een parcours van 24 kilometer door de drie deelgemeenten. De kerstoptocht met tractoren was aan zijn tweede editie toe en is ontstaan uit de kerststallenroute van de Landelijke Gilde in Bazel. In totaal waren er veertig fraai versierde tractoren die verzamelden in de Donkerstraat. Het regende bijzonder fel maar toch kwamen er heel wat inwoners buiten om de deelnemers toe te juichen. Na afloop werd iedereen getrakteerd op warme soep en belegde broodjes. De initiatiefnemers willen binnenkort rond de tafel zitten met de organisatoren van een gelijkaardige parade in Lokeren die op dezelfde dag plaatsvond. Men wil graag een overeenkomst afsluiten om de twee parades te spreiden en aan elkaars initiatief deel te nemen zodat er volgend jaar mogelijk een honderdtal verlichte tractoren door de straten zullen trekken.