Kattestraat vijf dagen onderbroken 31 maart 2018

De gemeentelijke technische dienst zal een nieuw zebrapad aanleggen ter hoogte van de basisschool Reynaert in de Kattestraat in Kruibeke. Het wordt een zebrapad in witte reflecterende betonstraatstenen. Tijdens deze werken blijft het voetpad open, zodat de doorgang voor voetgangers en fietser mogelijk blijft. Het autoverkeer moet omrijden. Er is een omleiding via Doorn en Molenstraat. Bewoners tussen de twee werven in de Kattestraat kunnen via de bloemenwijk (Tulpenstraat, Rozenstraat) rijden. De werken duren van 9 tot 13 april. (PKM)