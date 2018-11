Kattenexpert Anneleen Bru zet lezers aan het werk met nieuw boek 15.000 exemplaren verkocht en nu werkboek van ‘I Love Happy Cats’ Kristof Pieters

08 november 2018

09u36 2 Kruibeke Van haar eerste boek ‘I love happy cats’ gingen intussen al 15.000 exemplaren over de toonbank. Kattenexpert Anneleen Bru heeft nu de opvolger uitgebracht: een werkboek waarmee de lezers zelf aan de slag moeten gaan om hun favoriete huisdier te observeren, beter te begrijpen en vooral: gelukkiger te maken. Voor Anneleen zelf wacht mogelijk een internationale doorbraak.

Het boek ‘I love happy cats’, een handleiding om je kat gelukkig te maken, is in Vlaanderen en Nederland goed op weg om de bijbel te worden voor kattenbaasjes. Het concept mag dan eenvoudig klinken, het bestond nog nergens en het bleek een schot in de roos te zijn. Anneleen Bru, een gedragstherapeut voor katten, is zelf verbaasd door het succes. “Van het handboek dat vorig jaar werd uitgebracht, zijn intussen al 15.000 exemplaren verkocht. Nu ligt ook het werkboek in de winkelrekken. Hiermee zet ik katteneigenaars zelf aan het werk. Het boek bevat tal van oefeningen, observatie-opdrachten en checklists die ik al jaren voorleg aan mijn klanten om hun kat beter te leren begrijpen. Zo kan je zelf aan de slag om je de kat gelukkiger te maken. Na het succes van het eerste handboek denk ik dat Vlaanderen klaar is om nog een stapje verder te gaan. Vaak lezen mensen de info uit het handboek en denken ze dat dit bij hen al in orde is. Maar als je hen vraagt om het ook effectief te observeren en bij te houden, komen er héél wat andere inzichten aan het licht. Men leert op een andere manier naar de kat kijken en stilstaan bij wat men ziet. En daar gaat dit werkboek over. Het helpt kattenbaasjes om de theorie effectief om te zetten in de praktijk.”

Derde boek

Anneleen kwam op het idee om een werkboek te maken doordat één van haar lezers een bundel kopieën van het handboek voorlegde. “De papieren stond vol persoonlijke notities. Toen ik vroeg waarom ze kopieën had genomen, antwoordde de vrouw dat ze niet in het boek zelf wilde schrijven.” Met het werkboek geeft Anneleen haar lezers heel wat huiswerk mee. “Het is misschien een iets kleiner publiek dan bij het handboek, maar ik denk dat een meerderheid echt wel bereid is om er wat tijd in te steken.”

Intussen werkt Anneleen al aan een derde boek. “Dat wordt pas echt een bijbel voor katteneigenaars”, lacht ze. “Daarin zal ik nog een stapje verder gaan en mensen bijvoorbeeld tonen hoe ze een kat kunnen leren de transportbak leuk te vinden.”

Internationale doorbraak

Intussen wenkt ook een internationale doorbraak. “Het eerste boek is vertaald in het Frans en het Engels en op de internationale beurs Frankfurter Buchmesse heb ik contact gelegd met een uitgeverij die het boek wereldwijd wil verdelen. Het zijn dus bijzonder spannende en vooral drukke tijden.”

Wie Anneleen zelf eens wil uitvragen, kan hiervoor terecht op het Felinova Poes Café, het grootste kattenevent van het jaar, op 1 en 2 december in ’t Bauhuis in Sint-Niklaas.

Het nieuwe werkboek is te koop bij onder meer Standaard Boekhandel, telt 320 pagina’s en kost 19,95 euro.