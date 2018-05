Kamers voor kortverblijf worden maatje groter 11 mei 2018

Het OCMW is volop bezig met verbouwingswerken aan het kortverblijf in het woonzorgcentrum Wissekerke. Door een strengere regelgeving moeten de kamers groter worden gemaakt. "We hebben vijf kamers voor kortverblijf en die bevonden zich allemaal in de oude vleugel van Wissekerke die van 1985 dateert", zegt directeur Karine Van Landeghem. "Door nieuwe vereisten op vlak van oppervlakte, voldeden ze niet meer aan de huidige normen. We hebben daarom beslist om drie kamers telkens te herleiden tot twee kamers. De nieuwe kamers zijn hierdoor 15 tot 16 vierkante meter groot." Intussen zijn er al drie kamers gerenoveerd en verbouwd. "We moeten het natuurlijk doen met de beschikbare ruimte", vult OCMW-voorzitter Pia De Monie (CD&V) aan. "We hadden nog een lokaal op overschot en één kamer voor kortverblijf hebben we ondergebracht op de beveiligde afdeling Vlinderbos voor mensen met dementie. Die doelgroep kon tot nog toe niet worden opgevangen in het gewone kortverblijf." Het kortverblijf in het woonzorgcentrum Wissekerke kende vorig jaar een bezettingsgraad van maar liefst 85,21 procent. In totaal maakten er 54 senioren gebruik van. "En dat is vooral om de mantelzorgers wat te ontlasten", legt De Monie uit. "Ook herstel na een ziekenhuisopname is een vaak voorkomende reden." In de loop van dit jaar zullen ook de twee resterende kamers aangepakt worden. (PKM)