Kallebeek Uniek brengt ode aan de polder 28 juni 2018

02u45 0 Kruibeke Kruibeke Centraal organiseert op zaterdag 30 juni een uniek evenement in de Polders van Kruibeke.

"De polder trekt steeds meer toeristen en met het evenement 'Kallebeek Uniek' willen we een ode brengen", zegt Geert Magerman. Tussen 14 en 18 uur kan men polderproducten uit Kruibeke degusteren. Dat gaat van confituur tot het bier '9150'. "We tonen het publiek ook polderkunst van de Kruibeekse kunstenaressen Chantal Maas en Maddie d'Oliveira. Verder is er elk uur poldertheater van de vzw Code of kan men aansluiten voor een tocht door de polders door één van de Barbiergidsen." `





De plechtige opening van het zomerseizoen gebeurt om 15 uur met een groepsfoto en één minuut 'polderstilte'. "Daarbij zullen we een minuut lang genieten van het geluid van de Schelde en de natuurgeluiden", legt Geert uit. Het evenement is tegelijk ook het officiële startschot van de zomerbar aan het Kallebeek, een initiatief van Toon Pauwels. "Het is een mobiele bar die ook dienst doet als infopunt", legt hij uit. "Aan het veer van Kallebeek is er altijd al een taverne geweest, maar door de aanleg van het overstromingsgebied is die gesloopt. Met dit initiatief verwelkomen we bezoekers die van de veerboot komen en na hun tocht door de polder kunnen ze een typisch streekproduct proeven. Ik demonstreer tegelijk ook enkele duurzame vervoersmiddelen om de polder te verkennen zoals de quattrocycle, loopfiets of een elektrische step." De zomerbar is nog het hele toeristische seizoen tot eind september elk weekend open. (PKM)