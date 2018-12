Juwelen en geld weg bij reeks inbraken Kristof Pieters

03 december 2018

In de Kemphoekstraat in Kruibeke werd zaterdag ingebroken. De daders zijn over een hek gekropen en hebben de achterdeur geforceerd om binnen te geraken. Er werden juwelen gestolen. In de Blokmakerslaan werd er in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken. Er werd een hekje en raam geforceerd. De buit bestond uit juwelen en een gsm. Op zondagnamiddag tot slot vond in de Kattestraat in Kruibeke een inbraak plaats. Men geraakt binnen via een badkamerraam. Er werd cash geld buit gemaakt.