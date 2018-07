Judozaal krijgt dubbel glas 20 juli 2018

De judozaal in sporthal De Dulpop in Bazel zal volgend jaar worden uitgerust met dubbel glas. Dat heeft burgemeester Jos Stassen (SamenVoorKruibeke) geantwoord op een vraag van gemeenteraadslid Caroline Vermeulen (N-VA). In de judozaal zijn een tijdje geleden verluchtingsbuizen geplaatst. Dit met de bedoeling om de zaal te voorzien van voldoende zuivere lucht en een aangenaam klimaat.





"De werking staat echter nog niet op punt", stelt Vermeulen vast. "Bovendien zijn de ramen van deze zaal in enkel glas waardoor het bij warm weer vaak veel te heet is en in de winter te koud." Volgens Stassen zullen de ramen volgend jaar worden vervangen. "De nieuwe verluchting voor de sporthal moest nog wat gefinetuned worden, maar het is een enorme verbetering. Bovendien is de capaciteit van de nieuwe installatie voldoende voor een tweede sporthal als die volgende legislatuur gebouwd zou worden." (PKM)