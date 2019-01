Jongeman omgekomen na klap tegen stilstaande vrachtwagen Capaciteitstekort op parking opnieuw onderwerp van discussie Kristof Pieters

18 januari 2019

17u27 0 Kruibeke Op de parking van het benzinestation Texaco langs de autosnelweg E17 in Kruibeke is donderdagavond een jongeman uit Kruibeke om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Hij reed zich met zijn wagen te pletter op de achterzijde van een stilstaande vrachtwagen. Het ongeval is bijna identiek aan dat van een jonge Brit die zes jaar geleden op dezelfde plek om het leven kwam. Het capaciteitstekort op de parking is al lang onderwerp van discussie.

Het ongeval gebeurde donderdagavond rond half elf op de parking van het benzinestation Texaco in de richting van Antwerpen. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet helemaal duidelijk maar het slachtoffer wou de parking oprijden en werd verrast door een stilstaande vrachtwagen die aan de linkerkant van de weg stond geparkeerd op de oprit. De auto knalde er langs de bestuurderskant tegenaan. De brandweer van de post Kruibeke was snel ter plaatse en bevrijdde de bestuurder uit het wrak. De bestuurder, een 25-jarige jongeman uit Kruibeke (E.V.B.), overleed echter aan de opgelopen verwondingen. In de wagen zat ook nog een passagier maar die kwam er met lichte verwondingen vanaf.

Het ongeval is bijna identiek met dat van een jonge Brit zes jaar geleden. De 31-jarige Ier Liam O’Dea reed toen op exact dezelfde plek te pletter tegen een vrachtwagen die foutief geparkeerd stond op de oprit van de parking van het Texaco-benzinestation. De zaak werd enkele jaren later behandeld op de politierechtbank. Volgens de verkeersdeskundige ging de vrachtwagenchauffeur in de fout want op die plaats mag er niet geparkeerd worden. Tegelijk wees hij er ook op dat er nog vrije ruimte beschikbaar was, voldoende om te passeren. Het is onduidelijk of dit ook donderdagavond het geval was. Bovendien gebeurde het recente ongeval bij duisternis.

Twee ongevallen op bijna identieke manier doet echter vragen rijzen. Het toont nog maar eens dat er een structureel tekort is voor truckers om te kunnen parkeren en overnachten naast de autosnelweg. Volgens personeel van het Texaco-benzinestation is het probleem al vaak gesignaleerd maar wordt er niks ondernomen. Voor een uitbreiding van de parking zal wel agrarisch gebied moeten aangesneden worden en moet een hele procedure worden doorlopen. De gemeente Kruibeke dringt eveneens al lang aan op een omheining om transmigranten te ontmoedigen maar ook daarop blijft het wachten. Het Vlaams Gewest nam naar aanleiding van het eerste ongeval met de jonge Brit wel enkele andere maatregelen. Zo werden er fluorescerende paaltjes geplaatst die het ‘pechstrookparkeren’ op de op- en afrit van het benzinestation onmogelijk maken. Het veroorzaakt echter alleen maar een verschuiving van de problemen die nu opnieuw een dodelijk slachtoffer hebben geëist.