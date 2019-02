Jeugdverenigingen verhuizen naar containerdorp in wijk Schaudries Beroep van buur tegen nieuwbouw wordt volgende maand behandeld Kristof Pieters

27 februari 2019

15u06 0 Kruibeke Er is een tijdelijke oplossing gevonden voor de jeugdverenigingen Chiro en Scouts van Rupelmonde. Die moeten op 1 juli hun lokaal verlaten maar de geplande nieuwbouw heeft vertraging opgelopen door een beroepsprocedure van een buur en een bodemonderzoek. De gemeente zal nu een klein containerdorp laten optrekken in de wijk Schaudries als tussentijds onderkomen.

Chiro De Spiraal en Scouts Sint-Jan Berchmans hebben nu nog hun lokaal in de Priester Saveynstraat op de site van het Gildenhuis. De gebouwen zijn echter verkrot en niet geschikt voor een jeugdwerking. Daarom werd een nieuwe vzw Jeugdlokalen opgericht. Die ging samen met het gemeentebestuur op zoek naar een nieuwe locatie en vond deze in de Broekstraat. Een ontwerp voor een gezamenlijk onderkomen werd in mei vorig jaar voorgesteld maar tegen de bouwvergunning werd beroep aangetekend door een buur. De jeugdbewegingen werden tegelijk in snelheid gepakt door de vzw Parochiale Werken. Die besliste intussen namelijk om de volledige site te verkopen aan een private projectontwikkelaar. De afspraak is dat de jeugdverenigingen eind juni hun lokaal moeten verlaten maar een verhuis naar de nieuwbouw zal dan uiteraard nog niet mogelijk zijn aangezien er nog geen spade in de grond is gezet.

Bovendien wou de nieuwe bestuursploeg eerst zekerheid over de kwaliteit van de grond. Naast het terrein in de Broekstraat bevond zich vroeger namelijk een stortplaats. “We hebben intussen de resultaten van het bodemonderzoek en die zijn geruststellend”, zegt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). “Uit het onderzoek is gebleken dat de grond niet gesaneerd moet worden. Het volstaat om er een laag propere grond bovenop aan te brengen. We willen echter wel bekijken of we toch niet in één keer ook het aanpalende stort kunnen saneren.”

De beroepsprocedure van de buur tegen de bouwvergunning zal normaal gezien ook binnen een maand behandeld worden. Het is dus duidelijk dat de nieuwe locatie nog lang niet klaar is om de honderden jongeren vanaf deze zomer te ontvangen.

“Zodra duidelijk werd dat de timing van 1 juli niet zou gehaald worden, ging het gemeentebestuur op zoek naar een alternatief”, zegt schepen van jeugd Kris Smet (CD&V). “Met de huisvestingsmaatschappij is een akkoord gesloten om een tijdelijk onderkomen te laten inrichten op een braakliggend terrein in de wijk Schaudries. We gaan nu een infomoment organiseren met de buurtbewoners en samen met de vzw bekijken hoe we de tijdelijke huisvesting best organiseren. Het gaat om 24 containerunits en 2 materiaalcontainers voor de scouts en chiro en 1 gezamenlijke sanitaire unit. Na dit overleg zal er een inplantingsplan opgemaakt worden dat zal dienen om de omgevingsvergunning in te dienen. De ligging aan de rand van een rustige woonwijk met weinig verkeer is in ieder geval ideaal. Er is voldoende groene speelruimte en bovendien werd vlakbij recent nog een nieuw speelterrein aangelegd.”

De gemeente wil de verhuis organiseren als de jeugdverenigingen op kamp zijn. Tegen 1 juli moet dit rond zijn. Het containerdorp zal er minstens een jaartje staan. De vzw Jeugdlokalen is tevreden met deze tussentijdse oplossing. “We zijn er zeker van dat we ons er snel zullen thuis voelen”, zegt Nele De Sloover. “We hebben lang in het hartje van Rupelmonde vertoefd en waren daar graag, maar we zijn jong en passen ons graag aan aan de nieuwe omstandigheden. We hopen dan ook dat we door de buurt positief onthaald zullen worden en zetten in ieder geval ons beste beentje voor.”