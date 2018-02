Jarige Nabukodonosor speelt thuismatch 12 februari 2018

02u36 0 Kruibeke In de Mercatorstede is gisteren een bonte stoet onder leiding van prins Michiel I door de straten getrokken.

De Orde van Mercator had voor de 57ste carnavalsoptocht heel wat fraaie groepen kunnen strikken. De publieke opkomst was ook dit jaar erg groot. De plaatselijke groep Nabukodonosor mocht de stoet afsluiten en dat had alles te maken met het jubileum. De carnavalsgroep bestaat immers precies 30 jaar en had voor die verjaardag een tandje bijgestoken. De praalwagen 'Bloemekee Jubilee' van maar liefst 40 meter lang, uitgerust met duizenden lichtjes en bewegende onderdelen, kreeg onderweg heel wat bijval. Vandaag is er ook nog de 31ste Mercatorworp. Tijdens deze traditie worden 1000 verpakte 'Rocheekes' uitgegooid vanop het balkon van het oud-gemeentehuis. Daarna wordt het carnaval afgesloten rond 20.30 uur met een popverbranding op het Mercatorplein. (PKM)