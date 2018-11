Jaren vertraging dreigt voor nieuwe jeugdlokalen Nieuwe bodemonderzoek moet uitsluitsel brengen Kristof Pieters

14 november 2018

18u44 2 Kruibeke Het ziet er naar uit dat de chiro en scouts van Rupelmonde nog enkele jaren zullen moeten wachten op nieuwe lokalen. De bestuursploeg die op 1 januari de fakkel overneemt, wil eerst meer duidelijkheid over een mogelijke bodemvervuiling. Los daarvan dreigt een landbouwer met een jarenlange procedureslag. De jeugdbewegingen reageren aangeslagen, want binnenkort worden ze uit hun bestaande lokalen gezet.

De jongens van scoutsgroep Sint-Jan-Berchmans en de meisjes van Chiro De Spiraal zullen hun droom van een nieuwe stek voorlopig nog even moeten opbergen. Dat concludeert de vzw Chiro en Scouts Rupelmonde na een overleg met de nieuwe coalitie van N-VA en CD&V die normaal gezien op 1 januari de wacht uitmaakt. Het project wordt op twee fronten aangevochten. Er is al een omgevingsvergunning afgeleverd, maar een landbouwer is hiertegen in beroep gegaan bij de provincie. “Dat betekent sowieso een vertraging van vijf maanden”, zegt voorzitter Nele De Sloover. “De betrokken boer heeft echter al laten weten dat hij het bouwproject op alle mogelijke manier zal blijven aanvechten en hiervoor de tijd en het geld heeft. Als de provincie een vergunning aflevert, trekt hij naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat betekent dat we aankijken tegen minimum 2,5 jaar vertraging.” De betrokken boer was lijstduwer bij de groep DENERT. Alle mandatarissen buiten Antoine Denert zelf zullen in de nieuwe coalitie als onafhankelijke deel uitmaken van de N-VA-fractie. “We hopen dat deze partij toch een gesprek kan aangaan met die landbouwer, want de locatie in de Broekstraat is voor ons nog altijd de beste optie”, zegt De Sloover. “We willen niet zoals de chiro van Bazel midden in een wijk worden gevestigd. Bovendien dringt de tijd, want de vzw Parochiale Werken heeft de site van het Gildenhuis verkocht en de jeugdbewegingen verliezen dus hun lokaal.”

Prioriteit

Volgens Dimitri Van Laere (N-VA), die volgens het afgesloten bestuursakkoord burgemeester wordt vanaf 1 januari, blijven de jeugdlokalen een prioriteit. “We beseffen dat de tijd dringt, maar we hebben twijfels of het perceel in de Broekstraat wel de geschikte locatie is. Het bevindt zich immers vlak naast een oude stortplaats en we willen niet dat onze kinderen op vervuilde grond spelen. Daarom zal er eerst bijkomend bodemonderzoek worden uitgevoerd. Pas daarna zal er een beslissing worden genomen, maar volgens ons kan het ontwerp perfect ook op een andere locatie worden ingepast. Tijdelijk zullen we containers plaatsen in de wijk Schaudries om de periode te overbruggen.”

Schepen van jeugd Dirk De Ketaelaere (CD&V) blijft wel voorstander van de locatie in de Broekstraat. “Want als we afstappen van dit plan, is er minstens twee jaar vertraging. Maar alles hangt natuurlijk af van de graad van vervuiling. Mogelijk is het voldoende om het terrein voldoende af te dekken met een bodemdoek en op te hogen met goede grond.” De onderzoekers gaan nu stalen nemen tot op een diepte van één meter. Eerder was dit beperkt tot 30 centimeter. Dat onderzoek leverde alvast geen alarmerende resultaten op. “Half Repmond heeft trouwens groenten gegeten van de volkstuintjes die er vroeger gelegen waren”, vult Nele De Sloover nog aan. “De leden van chiro en scouts zijn minimum 6 jaar en die gaan echt geen aarde in hun mond steken. Volgens ons is er dan ook geen enkel risico.”