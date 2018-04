Jagers verzamelen zwerfvuil in polder 12 april 2018

De jagersvereniging Kruitem organiseerde ook dit jaar een grote zwerfvuilactie in de polder. Enkele jeugdbewegingen waaronder Chiro en vrijwilligers van onder meer de vzw Zonnewende kwamen een handje toesteken. In totaal waren er bijna 70 deelnemers op afspraak.





Ze hadden amper drie uur nodig om een eerste container volledig te vullen met afval. De jagers en de andere vrijwilligers werden na afloop van de zwerfvuilactie bedankt door het gemeentebestuur met een drankje en een kom soep in het gemeentehuis.











