Jagers bestrijden kraaiachtigen 14 april 2018

02u53 0

De Wildbeheereenheid Kruitem heeft van de gemeente groen licht gekregen om vandaag, zaterdag 14 april, kraaiachtigen (kraaien, roeken, kauwen, gaaien, eksters) te bestrijden om overpopulatie tegen te gaan. Kraaien, roeken, kauwen, gaaien en eksters behoren allen tot één grote familie. Ze helpen het insectenbestand in te tomen en overleven zelfs in de meest barre omstandigheden. Ze lusten (bijna) alles. Pas bezaaide akkers, rijpe maïskolven en boomgaarden vol rijp fruit vormen een feesttafel voor deze vogelsoorten. Bij overpopulatie richten ze echter ook heel wat schade aan. Daarom mogen ze met de nodige vergunningen van het Agentschap voor Natuur en Bos bestreden worden. Dit gebeurt van zonsopgang tot de namiddag en enkel in het landelijk gebied in Kruibeke, Bazel, Rupelmonde (niet in de dorpskernen en niet in het natuurgebied Polders van Kruibeke). Wees dus niet onmiddellijk ongerust als u die dag schoten hoort, want Kruitem gebruikt voor deze actie vuurwapens.





(PKM)