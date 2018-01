Inwoners Wilgenstraat smullen van worstenbroodjes en appelbollen 25 januari 2018

De bewoners van de Wilgenstraat zijn samengekomen voor een gezellige nieuwjaarsdrink. Die vond plaats in een tent bij Eric Maes, waar de 25 bewoners verrast werden met een drankje. De 80-jarige Marcel van Dam was ook onder de aanwezigen, hij woont al vanaf zijn geboorte in deze straat. De oudste aanwezige was de 90-jarige Frans Van Gaeveren. Rita Lardon kreeg gelukwensen omdat het haar verjaardag was. Maar de meest bekende bewoner van de straat is burgemeester Jos Stassen. Na het aperitief kon men smullen van de worstenbroodjes en appelbollen. Het was de eerste samenkomst, maar de bewoners hebben intussen al een afspraak gemaakt voor een vervolg.











(PKM)