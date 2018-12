Inwoners planten duizenden bloembollen Kristof Pieters

10 december 2018

16u48 1

Het Kerkplein en de Schoolstraat in Kruibeke worden in het voorjaar één grote bloemenzee. De inwoners waren afgelopen weekend uitgenodigd om samen duizenden bloembollen te komen planten in de verschillende grasplantsoenen. Dit moet in het voorjaar voor een nooit gezien bloementapijt zorgen. De actie is een initiatief van de gemeentelijke bijenwerkgroep. Tegenwoordig hebben bijen het moeilijk door een tekort aan bloeiende planten. De plantactie was al aan de derde editie toe. Eerder werden ook de kaai in Rupelmonde en de Parklaan in Bazel al bloemrijk aangepakt.