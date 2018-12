Inwoners mogen zelf coalitie bepalen in cocktailbar Kristof Pieters

13 december 2018

17u54 9 Kruibeke De voorbije maanden waren erg woelig in het politieke landschap van Kruibeke, maar er mag ook nog gelachen worden. SamenVoorKruibeke pakt op de kerstmarkt van vrijdag 21 december met een vette knipoog uit met de ‘Coalitie Cocktailbar’.

De inwoners bepalen zelf wie én hoeveel van de deelnemende partijen in hun glas belanden en stellen zo hun gedroomde coalitie samen. SamenVoorKruibeke slaat hiervoor de handen in elkaar met dé beste bartender van België: Sofian Vlaminck. De namen van de cocktails laten alvast niks aan de verbeelding over. Je kan gaan voor een Josmopolitan, dé Flaming Tina Colada, de Mockfail of een SVK Boem Boem. Wie geen zin heeft in één de bovenstaande dorstlessers, mag zelf een ‘Coalitie Cocktail’ samenstellen. Het rietje beplakt met ‘jouw burgemeester naar voorkeur’ maakt het helemaal af. De opbrengst is ten voordele van de nieuwe lokalen van Chiro Adelheid.

Intussen is er nog altijd geen witte rook. Tegen 28 december moeten N-VA en CD&V een voordracht doen van schepenen, maar het is intussen helemaal niet meer zeker of beide partijen nog wel een meerderheid hebben in de gemeenteraad. Antoine Denert heeft namelijk enkele van zijn mensen teruggefloten. Hij is misnoegd omdat hij zomaar aan de kant is geschoven op vraag van CD&V. Slechts twee dissidenten van zijn fractie zouden bij N-VA blijven, wat maakt dat er één zetel tekort is om een meerderheid te vormen. Achter de schermen wordt nu druk onderhandeld, maar de kans is reëel dat Kruibeke pas begin januari zal weten welke partijen de gemeente nu echt gaan besturen.