Inwoners aan voordeeltarief naar BK Cyclocross Kristof Pieters

10 december 2018

15u49 0 Kruibeke Op zaterdag 12 en zondag 13 januari is Kruibeke de gastgemeente voor de hoogmis van het veldrijden: het BK Cyclocross. De organisatie biedt inwoners van Kruibeke de mogelijkheid om een combiticket aan voordeeltarief aan te kopen. Een kortingsticket koop je enkel in het gemeentehuis op vastgelegde data en tijdstippen.

Amper 5 jaar geleden – in januari 2014 – maakte Kruibeke zijn debuut op het nationale cyclocrosstoneel. Onder de noemer van een B-cross waren toen bijna 4.000 toeschouwers getuige van de geboorte van de Kruibeekse ‘Polderscross’. De organisatoren spraken toen al hun ultieme droom uit: de Belgische Kampioenschappen Veldrijden naar Kruibeke halen. Initieel werd 2018 als streefdatum vooropgesteld, maar met een jaartje vertraging is men er toch in geslaagd om op zaterdag 12 en zondag 13 januari 2019 gastgemeente te zijn voor het BK.

In tegenstelling tot een gewone Polderscross zijn er tijdens de Belgische Kampioenschappen niet één maar twee wedstrijddagen. Aan alle inwoners van Kruibeke biedt de organisatie de mogelijkheid om een combiticket aan voordeeltarief aan te kopen. Voor 15 euro (in plaats van 20 euro in voorverkoop of 30 euro aan de kassa) krijgt men twee dagen lang toegang tot het evenemententerrein.

Het aankopen van zulke tickets kan enkel en alleen in het gemeentehuis van Kruibeke en dat nog op dinsdag 11 en 18 december van 15.30 tot 19 uur. Per inwoner kan men één ticket aankopen aan voordeeltarief. Kinderen jonger dan 12 jaar (vanaf geboortejaar 2007 en later) hebben gratis toegang tot het evenement.

Meer info: http://www.bkcyclocrosskruibeke.be

