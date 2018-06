Inschrijven voor dagtrip naar Westhoek 15 juni 2018

De gemeentelijke adviesraad voor senioren organiseert haar jaarlijkse dagreis en dit op 2 juli naar Diksmuide en de Westkust. Er wordt een bezoek gebracht aan de vismarkt, het begijnhof, de merkwaardige kerk in Woumen en de militaire begraafplaatsen van Vladslo (Duitse) en Keiem (Belgische). Na het middagmenu is er nog een demonstratie van de garnaalvissers te paard en kan men garnalen proeven in de Paardenhoeve. Verder is er nog een bezoek aan Nieuwpoort en de Amerikaanse begraafplaats 'Henry La Chapelle'. 's Avonds is er een uitgebreide broodmaaltijd. Deelnameprijs (alles inbegrepen behalve dranken) bedraagt 57 euro. Inschrijven en betalen voor 22 juni bij het onthaal in het gemeentehuis of in dorpshuis 'De Duizendpoot'. (PKM)