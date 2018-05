In de gracht na draaimanoeuvre 02 mei 2018

In St. Pietersdoorn in Kruibeke is een 39-jarige man uit De Pinte met zijn voertuig in de gracht beland. Het ongeval gebeurde nadat de bestuurder ommekeer moest maken omdat er in het midden van de baan een voertuig stond. Toen hij dit manoeuvre uitvoerde, belandde hij met zijn wagen in de gracht. De man raakte niet gewond. Hij legde wel een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 0,64 promille (goed voor 3-tal glazen) alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd ingehouden voor 3 uren.





In het voertuig dat in het midden van de straat stond, werd een 29-jarige man uit Kruibeke aangetroffen. De man legde eveneens een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 1,33 promille (goed voor 6-tal glazen) alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd eveneens ingetrokken.





(PKM)