Huisvestingsmaatschappij laat het gras groeien 18 mei 2018

Kruibeke Laat het gras maar groeien. De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting gaat een aantal van haar gronden niet meer maaien en de natuur de vrije loop laten.

"In plaats van het behoud van de huidige monotone grasmatten willen we inzetten op de ontwikkeling van meer bloemrijke vegetaties", zegt voorzitter Ann Cools. "En veel hoeven we daar eigenlijk niet voor te doen. Dit is eenvoudig te realiseren door bijvoorbeeld niet meer te bemesten, het maaisel af te voeren of gewoon niet te maaien gedurende een langere periode." Om de omwonenden en huurders, te infomeren over het project, werden in samenwerking met de provincie een aantal informatieborden gemaakt die op de verschillende gronden geplaatst zullen worden. Gisteren werd een eerste bord onthuld in de Florimond Van Goeylaan in Rupelmonde. "Er zijn natuurlijk voor- en tegenstanders", geeft Cools toe. "Sommige klagen erover dat het gras niet meer gemaaid wordt, maar anderen vinden het net een goede zaak. En als je hier het veld van boterbloemen ziet, vind ik het zelf toch ook wel een mooier zicht dan een saai grasland. Bovendien worden op deze kansen geboden aan vlinders en wilde bijen. De buurtbewoners moeten niks vrezen, want wilde bijen steken niet. Het zijn bovendien uitstekende bestuivers."





De huisvestingsmaatschappij heeft nog een aantal strategische bouwgronden in haar bezit die ze op deze manier wil gaan beheren. "Ook grote groenzones tussen bouwblokken komen in aanmerking", zegt Cools nog. "Onder meer in de Floralaan in Beveren en in Steendorp gaan we op die manier voor meer biodiversiteit zorgen." (PKM