Houd uw huiskat binnen tijdens vangnachten voor zwerfkatten Kristof Pieters

09 april 2019

16u25 0 Kruibeke Van maandag 15 april tot en met donderdag 18 april worden er in samenwerking met de vzw RATO in Kruibeke vangnachten voor zwerfkatten georganiseerd. Katteneigenaars houden die nachten dus best hun dier binnen.

De vangnachten vinden plaats om een gezonde kattenpopulatie te verkrijgen. De gevangen zwerfkatten worden door een dierenarts onderzocht, onvruchtbaar gemaakt en krijgen een herkenningsknip in het oor alvorens ze terug worden uitgezet. Erg zieke dieren (kattenaids, kattenlucose) worden pijnloos uit hun lijden verlost. Tijdens houd je dus best de eigen huiskat binnen of doe je ze best een halsbandje om, zodat ze zich onderscheidt van een zwerfkat. Meer info: milieu@kruibeke.be, 03 740 02 42