Horecazaak in oud gemeentehuis? Het kan... in ruil voor restauratie 02 maart 2018

Kruibeke De gemeenteraad heeft beslist om het oud gemeentehuis voor een periode van vijftig jaar in erfpacht te geven aan een private partner. In ruil voor de restauratie kan die er dan een horecazaak beginnen.

Het historisch gebouw huisvestte vroeger de academie, maar staat intussen al heel wat jaren leeg en dreigt te verloederen. "Zelf hebben we geen bestemming voor het pand", zegt burgemeester Jos Stassen (SamenVoorKruibeke).





"We willen het echter ook niet verkopen omdat het toch om een stuk historisch erfgoed gaat. Daarom kiezen we voor de formule van erfpacht. Een private partner krijgt zo de garantie dat hij of zij er vijftig jaar lang gebruik van kan maken en dat maakt het interessant om te investeren in restauratie."





Horecazaak of winkel

Volgens Stassen zijn er al een paar kandidaten. Het gaat om drie personen uit de regio die al ervaring hebben in de horeca. "Volgens het RUP is er een horecazaak of winkel mogelijk, maar er moet dan wel een oplossing gezocht worden op vlak van toegankelijkheid. De enige toegang tot het gebouw is namelijk via een trap."





Erfgoedwaarden

De private partner zal wel rekening moeten houden met de erfgoedwaarden. Het gebouw uit de 19de eeuw staat immers op de lijst van bouwkundige erfgoed en maakt ook deel uit van een beschermd dorpszicht. Een tuin is er niet, maar mogelijk kan er wel een terras gezet worden aan de overkant van de straat tegen de kerk.





(PKM)