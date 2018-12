Hoogstraat afgesloten voor rioleringswerken Kristof Pieters

10 december 2018

16u01 2

Op dinsdag 11 en woensdag 12 december zullen er werken worden uitgevoerd in de Hoogstraat in Bazel, in het kader van huisaansluitingen op de riolering. Hierdoor zal de Hoogstraat vanaf 11 december om 7 uur tot het einde van de werken op 12 december worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Verkeer vanuit centrum Bazel, richting Haasdonk, wordt omgeleid via de gewestwegen N419 (Nieuwe Baan - Kapelstraat) en N485 (Hospitaalstraat - Heiputstraat - Kraakstraat - Heirstraat). Verkeer vanuit Haasdonk, richting centrum Bazel wordt omgeleid via de gewestwegen N485 (Heirstraat - Kraakstraat - Heiputstraat - Hospitaalstraat) en N419 (Kapelstraat - Nieuwe Baan).