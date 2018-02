Honderden leerlingen verkleed op straat 10 februari 2018

Heel wat scholen organiseerden gisteren traditioneel voor de start van het krokusverlof een kindercarnaval. In de Sint-Petrusschool in Bazel trokken ze met 400 leerlingen op straat voor een carnavalsstoet die in het teken stond van 'letters en boeken'. De kinderen trotseerden de winterkou en trokken verkleed in bakkers, letters, boeken en prinsessen de straat op. Carnavalsgroep Orde Van Mercator leidde de kinderstoet in goede banen. Het is alvast een opwarmer voor het grote carnavalsweekend in Rupelmonde, dat plaatsvindt op zondag 11 februari en start om 15 uur. Michiel I zal als 57ste Prins Carnaval de scepter zwaaien en wordt bijgestaan door zijn eredame Elke en hofnar Yannick. Afsluitend is er een kroegentocht langs de Rupelmondse cafés onder begeleiding van de 'Leuvense Studentenfanfare'. Op maandag is er ook nog de 31ste Mercatorworp, dan worden 1.000 verpakte 'Rocheekes' uitgegooid van op het balkon van het oud-gemeentehuis. Carnaval wordt afgesloten rond 20.30 uur met een popverbranding op het Mercatorplein. (PKM)