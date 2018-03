Holsthumboom verhuist naar Bazelstraat 08 maart 2018

De voorbereidende werken voor de heraanleg van de Holsthumstraat zijn gisteren begonnen. Er komen nieuwe voetpaden en de rijweg zal een stuk smaller worden. Na de werken wordt een zone 30 ingevoerd. De brede inkom, die aanzet tot snel rijden, en de groenzone in het midden van de straat moeten verdwijnen. Dit betekent dat ook de vriendschapsboom moet wijken. De boom werd in 1985 geschonken door de brandweer van Holsthum bij de viering van 20 jaar verbroedering en heeft een emotionele waarde. Temeer omdat onder de kruin al jaren op 11 september een herdenking wordt gehouden voor hulpverleners die sneuvelden tijdens hun dienst. Gisteren werd de boom uitgegraven, op een truck geplaatst en vervolgens verhuisd naar het pleintje in de Bazelstraat. In de bocht met de Bazelstraat wordt binnenkort een nieuwe groenzone met zitbank aangelegd. Het brandweermonument en een nieuwe lindeboom krijgen hier een plekje. (PKM)