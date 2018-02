Hofke van Bazel voert campagne tegen legbatterijkippen KRISTOF PIETERS

01 februari 2018

De beelden die dierenrechtenactivisten hebben gedraaid van de gruwelijke omstandigheden waarin legbatterijkippen moeten leven, zorgen voor verontwaardiging. Het bekende Michelinrestaurant Hofke van Bazel roept collega's op om als 'responsable food-ambassadeurs' het voorbeeld te geven en enkel nog bio-eieren te gebruiken. Dat het Hofke van Bazel het voortouw neemt van deze campagne, verbaast niet. Zaakvoerster Ginna Miurin strijdt al langer tegen dierenleed en is zelf vegetarisch. "De schokkende beelden van legkippen staan nu in de aandacht, maar voor mij is dit onrecht altijd de drijfveer geweest voor mijn vegetarische levensfilosofie", legt ze uit. Samen met haar man en chef-kok Kris De Roy wil ze het goede voorbeeld geven. "We gaan enkel voor bio-eieren en roepen al onze collega's op via '#EGG 0 BE' om dit zoveel mogelijk te delen. Geen woorden máár daden brengen verandering."