Hobbytuintjes moeten wijken voor bouwproject GEMEENTE BELOOFT TE ZOEKEN NAAR ALTERNATIEF KRISTOF PIETERS

02u41 0 Kristof Pieters Secretaris Paul De Kinders bij de volkstuintjes van TuinHier die eind dit jaar moeten verdwijnen. Kruibeke De hobbytuintjes van TuinHier tussen de Polderstraat en de Bazelstraat moeten eind dit jaar worden ontruimd. De eigenaar gaat de gronden namelijk verkavelen. Hierdoor komen een dertigtal hobbytuinders op straat te staan. Het gemeentebestuur belooft mee op zoek te gaan naar een alternatief. Secretaris Paul De Kinders kruist de vingers. "De tuintjes zijn niet alleen belangrijk om groenten te telen, het sociaal contact is minstens even belangrijk."

Dit jaar kunnen de leden van TuinHier hun perceeltje een laatste keer inzaaien, maar op 31 december is het onherroepelijk gedaan en moet alles opgeruimd zijn. De vzw kreeg een brief in de bus waarin de eigenaar meedeelt de pachtovereenkomst te willen stopzetten. "Hiermee val het doek over een lange geschiedenis", vertelt secretaris Paul De Kinders. "Onder de naam Werk van den Akker zijn we in 1936 officieel met de vereniging van start gegaan, maar reeds kort na de Eerste Wereldoorlog waren hier al volkstuintjes."





In totaal zijn er een dertigtal hobbytuiniers actief op de gronden tussen de Polderstraat en Bazelstraat. "Het gaat vooral om gepensioneerde mensen uit de ruime buurt", vervolgt Paul. "De belangstelling voor een volkstuintje is er groot. Er zijn ook heel wat jonge mensen bijgekomen. Sommige haken snel af als ze inzien dat het toch wel wat werk vraagt. Anderen hebben de smaak te pakken en blijven. We hebben ook een aantal allochtone leden. Zij experimenteren hier met wat meer exotische groentesoorten."





Sociaal contact

Het nieuws dat de tuintjes moeten verdwijnen, is bij de leden hard aangekomen. "Er zijn mensen die hier echt van 's morgens tot 's avonds zitten", legt Paul uit. "Het gaat immers niet alleen om het kweken van groenten. Het sociaal contact is minstens even belangrijk. De meeste van ons hebben ook een tuinhuisje of serre geplaatst. We brengen hier heel wat tijd door."





TuinHier gaat volgende maand een bevraging houden bij de aangesloten leden om te peilen wie interesse heeft om op een andere plaats verder te tuinieren.





Het gemeentebestuur heeft namelijk al laten weten dat ze mee wil zoeken naar een alternatief. "We hebben een aantal gronden op het oog waar dit mogelijk is", zegt burgemeester Jos Stassen (SamenVoorKruibeke). "We denken aan een zelfde aanpak als in Rupelmonde. Daar moesten de volkstuintjes wijken voor het bouwproject van chiro en scouts. We hebben een alternatief aangeboden en daar zijn veel mensen op ingegaan. Het is er ook geen wirwar meer van houten constructies, serretjes en tuinhuizen. Iedereen heeft een eigen identieke berging. Alle betrokken partijen zijn er erg tevreden."





Nieuwe locatie

Bij TuinHier kruisen ze de vingers. "De tuintjes mogen liefst wel niet te ver van het centrum gelegen zijn en uiteraard moet ook de grond van goede kwaliteit zijn", somt Paul De Kinders de voorwaarden op. Zelf is hij niet van plan een nieuwe tuin aan te leggen. "Ik was eigenlijk al van plan om te stoppen, maar ik heb me nu wel geëngageerd om het secretariaat nog een tijdje verder te zetten en de eventuele overgang naar een nieuwe locatie in goede banen te leiden."